Всё на основе искусственного интеллекта.

Исследователям из Института медицинских исследований Файнштейна в американском штате Нью-Йорк удалось с помощью ИИ-импланта восстановить связь между головным мозгом, телом и спинным мозгом человека, страдающего квадриплегией, то есть параличом.

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В мозг Кита Томаса вставили импла, состоящий из пяти микрочипов. Чипы управляются искусственным интеллектом (ИИ) и предназначены для преобразования мыслей пациента в действия. По сути, мозговой имплант позволяет пациенту снова что-то чувствовать, а также двигать некоторыми частями своего тела.

По данным Министерства здравоохранения, только в США насчитывается пять миллионов человек с различными формами паралича. Пока вряд ли есть какие-либо толковые варианты лечения, которые могли бы значительно улучшить состояние больного.

Новый имплант представляет собой многообещающий способ восстановления утраченных нервных путей и восстановления нормальной активности головного и спинного мозга у пациентов с параличом. У Кита Томаса была особенно сложная ситуация. Он был полностью парализован ниже грудной клетки после несчастного случая.

Используя МРТ, исследователи определили, какие области мозга Томаса были поражены. Затем они установили имплант после 15-часовой операции.

Томас был в сознании во время операции и поэтому мог рассказать врачам, были ли у него ощущения во время установки импланта, и если да, то какие. Врачи точно знали, куда вставлять мозговые импланты. Они поместили два чипа в область, отвечающую за движение, и еще три — в часть мозга, отвечающую за осязание и осязание пальцев.

Состояние Томаса значительно улучшилось после операции. Впервые за три года он чувствует, когда кто-то касается или держит его за руку. Кроме того, он может двигать руками.

Стимуляция соответствующих областей мозга работает за счет подключения имплантов головы к внешним компьютерам. Работающий там ИИ преобразует его мысли в действия.

Как только команды для конкретного действия ясны, микрочипы в мозгу создают необходимую связь между головным и спинным мозгом для действия. В результате Томас может и чувствовать, и двигаться.

Теперь, даже когда голова Томаса не подключена к лабораторному компьютеру, он испытывает новые ощущения в запястье и других частях руки. Кроме того, общая сила его рук увеличилась более чем на 100% после операции.

Кстати, кроме интересов о здоровье разработчики ИИ начали скупать игровые видеокарты большими партиями.