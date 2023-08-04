Похоже, ситуация повторяется, как и в 2020 году, только теперь вместо криптовалюты модным стал искусственный интеллект.

Мы все помним огромный дефицит видеокарт, который закончился в конце 2022 года, когда криптовалютный рынок рухнул, а пандемия стала ослабевать. Сейчас ситуация намного лучше, вы можете зайти в интернет и купить почти любую видеокарту, которую захотите, кроме RTX 4090 Founders Edition. Но все может измениться, потому что на смену криптомайнинга пришел искусственный интеллект. Для его обучения требуются мощные и производительные графические процессоры, которые раскупили крупные компании. В связи с тем, что видеокарты ориентированные на обучение искусственного интеллекта сейчас невозможно купить, некоторые компании обратили свое внимание на игровые видеокарты. В качестве доказательства этой тенденции, некий инженер-программист обнаружил оптовую закупку видеокарт AMD Radeon для обучения искусственному интеллекту. Что еще хуже, в ближайшее время компании планируют купить еще большее количество видеокарт.

реклама

Сообщение о крупной закупке игровых видеокарт появилось на этой неделе в социальной сети, ранее известной как Twitter. Автором сообщения является Джордж Хотц, в профиле которого указано, что он является президентом компании, занимающейся ИИ-продуктами. В сообщении говорится, что с компанией AMD очень приятно работать при оптовых закупках новых видеокарт. На его фотографии можно рассмотреть Radeon RX 7900 XTX, гордо стоящая среди нескольких закрытых коробок с другими видеокартами. В твите говорится, что на фотографии представлена вычислительная мощность в 7,38 PFLOPS, или петафлопс, а также о планах приобрести достаточно видеокарт, чтобы достичь нескольких экзафлопсов.

Если сделать простые математические расчеты, как сделал Tom’s Hardware, мы можем подсчитать, что Radeon RX 7900 XTX обеспечивает 122,8 TFLOPS вычислительной мощности FP16, так что, умножив это число на 60, получаем 7,368 петафлопс. Поскольку эти видеокарты стоят около тысячи долларов, на фотографии показано оборудование на 60 000 долларов. Это большая сумма для обычных геймеров, но капля в море для крупных компаний, поскольку один ускоритель искусственного интеллекта Nvidia H100 стоит примерно столько же на eBay.

Экзафлопс в 1000 раз больше петафлопса, так что, похоже, у Хотца немалые сбережения, потому что ему понадобятся миллионы долларов, чтобы нарастить свою вычислительную мощность до такого уровня. Однако мы не знаем, имеет ли он в виду только 2 экзафлопса или 7,38 экзафлопс, поскольку он заявил, что не остановится на одном экзафлопсе. Если он купит новых видеокарт всего на 2 экзафлопса вычислений, это обойдется ему примерно в 20 миллионов долларов, то есть 20 000 видеокарт. Если он захочет увеличить мощность почти до 8 экзафлопс, это будет стоить 60 миллионов долларов. Также возможно, что AMD предоставила скидку на эту оптовую покупку, поэтому реальные цифры могут быть не такими высокими.

Таким образом новости об оптовой закупке видеокарт Radeon указывают на две интересные тенденции. Во-первых, AMD ведет переговоры и продает видеокарты напрямую разработчикам, вместо того, чтобы работать через партнеров вроде Amazon или Newegg. Это интересный момент, так как во время майнингового безумия не было известно о подобном (по крайней мере в новостях таких сообщений не было), чтобы AMD и Nvidia продавали видеокарты для майнинга напрямую. Скорее всего мы никогда этого не узнаем, но, похоже, сейчас происходят именно такие сделки между AMD и разработчиками искусственного интеллекта.

Вторая тенденция заключается в том, что Nvidia является безусловным лидером в области искусственного интеллекта, поэтому эта оптовая покупка видеокарт показывает, что некоторые компании готовы инвестировать в графические процессоры AMD, даже если они не являются профессиональными решениями компании. Известно, что профессиональные видеокарты AMD обеспечивают ту же вычислительную мощность, что и обычные видеокарты Radeon, но флагманская профессиональные модель оснащена 48 ГБ памяти GDDR6 и стоит 3999 долларов. Поэтому версия Radeon - гораздо более выгодная покупка, если она подходит целям Хотца. А пока нам придется подождать и посмотреть, последуют ли примеру Хотца другие разработчики. Но поскольку спрос на ускорители искусственного интеллекта не уменьшается, это может быть предвестником серьезных проблем на рынке видеокарт.