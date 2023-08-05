Планируем авиационное будущее для такси.

Аэрокосмическая компания Archer Aviation недавно открыла завесу над своим последним творением - аэротакси Midnight. Этот футуристический прототип, полностью подготовленный к испытательным полётам, является прототипом финальной версии, которую мир увидит уже к концу этого года. Главной целью является заветная сертификация в 2024 году. Ошеломительная скорость, с которой Archer сумела осуществить этот проект, произвела глубокое впечатление на военных, внушив им уверенность в том, что компания способна начать массовое производство и коммерческую эксплуатацию аппаратов уже к 2025 году.

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С 2021 года Archer держит руку на пульсе сотрудничества с Министерством обороны США. В сфере их взаимного интереса - несколько крупных проектов, входящих в рамки инновационной программы AFWERX Agility Prime. Эта программа ВВС США посвящена исследованию и оценке потенциала новаторских технологий eVTOL с точки зрения их использования в оборонной сфере. С появлением в реальном мире аэротакси Midnight, военные увидели перед собой конкретные доказательства перспективности этих технологий, которые могут революционизировать военную авиацию и операционную деятельность.

Модель Midnight обладает рядом впечатляющих технических характеристик. Она способна комфортно перевозить четырёх пассажиров и пилота. Однако уже в скором времени планируется начать серию испытаний в автономном режиме, которые продлятся до конца текущего года. Это необходимо для совершенствования конструкции и учёта всех нюансов в преддверии создания окончательной сертифицированной модели.

Вместе с высокой производительностью и эффективностью, аэротакси Midnight обладает впечатляющей автономностью полёта. На одном заряде аккумуляторов оно способно преодолеть до 161 км, развивая при этом скорость до 241 км/ч. Отличительной особенностью является его невероятная тишина - уровень шума аппарата в 100 раз ниже, чем у обычного вертолёта. Особенностью конструкции является система двигателей на крыльях: при переходе к горизонтальному полёту двигатели на передней кромке крыла углубляются, а на задней - блокируются, минимизируя таким образом сопротивление воздуха. Это делает аэротакси более экономичным, безопасным и тихим, что делает его идеальным выбором для военных операций.



