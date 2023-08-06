Это должно помочь отечественным производителям

Три "кита" мировой технологии - Apple, HP и Samsung - попали в водоворот событий на индийском рынке. Правительство Индии решило внести элемент сюрприза в свою торговую политику, вводя запрет на импорт ноутбуков, планшетов и серверного оборудования без специальной лицензии. Техногиганты оказались в незапланированном перерыве, вынужденно останавливая поставки своих технологических новинок в Индию.

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По информации от Bloomberg, это непредвиденное правило стало головной болью не только для Apple, HP и Samsung. В плотной обороне оказались и другие игроки рынка, импортирующие электронику в Индию. Ирония ситуации в том, что запрет вступил в силу в самый разгар обсуждений по стимулированию внутреннего производства.

В ответ на новую реальность, Индия представила программу субсидий на общую сумму 2,1 миллиарда долларов, чтобы подпитать рост отечественного производства ноутбуков и планшетов. Но даже с этим финансовым "подспорьем", историческая зависимость от импорта и ограниченность бюджета программы могут сформировать серьезные препятствия для местных производителей.

Сейчас Apple, HP, Samsung и их соратники в бизнесе бросают все силы на поиск информации о получении лицензии, которая позволит им вернуться на индийский рынок. Активное время года, с приближением сезона распродаж и традиционным осенним подъемом деловой активности, подогревает спрос на технику. Но новый порядок в Индии может вызвать серьезные задержки в выпуске новых моделей и дефицит товаров на рынке. Так что, уважаемые читатели, будем наблюдать за развитием этой интересной истории.



