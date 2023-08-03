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ФБР уличили в использовании запрещенного шпионского софта
Вышло так что ФБР поймали сами себя на использовании пиратского софта.

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В центре неприятной истории сейчас находится Федеральное бюро расследований (ФБР). Задачей агентства было раскрыть идентичность тех, кто игнорирует американский запрет на использование шпионских программ компании NSO Group, базирующейся в Израиле. Результаты расследования стали настоящим шоком - нарушителем оказалось само ФБР.

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Вспоминая о событиях 2021 года, важно отметить, что тогда США официально запретили использование шпионского ПО NSO Group. Данная компания известна своими продвинутыми программами. Среди них - Pegasus, способная взломать iPhone всего одним сообщением, и Landmark, которая может определить точное местоположение человека по мобильному телефону.

Сама история развернулась в апреле, когда New York Times опубликовала статью, где говорилось, что американская компания Riva Networks приобрела и использовала программы NSO Group. Заказчиком этой операции было государственное ведомство, идентичность которого до того момента оставалась неизвестной. ФБР приняло решение провести расследование, которое удивительным образом привело к самому агентству.

Сейчас руководство ФБР утверждает, что использование шпионского ПО NSO Group произошло ненамеренно. Они обвиняют в обмане Riva Networks и заявляют, что прекратили сотрудничество, как только узнали о произошедшем.

Но скандал, вероятно, не ограничивается только ФБР. Компания Riva Networks также имеет контракты с другими государственными структурами, включая Министерство обороны, Управление по борьбе с наркотиками (DEA) и Исследовательскую лабораторию ВВС. Важно отметить, что DEA использует программное обеспечение, очень похожее на Pegasus, которое было разработано компанией Paragon Graphite.

Мы продолжим следить за развитием этой истории. Вопросы приватности и безопасности в современном цифровом мире имеют прямое отношение к каждому из нас.


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