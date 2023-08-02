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Просторы в Cities: Skylines 2 будут в 5 раз больше, чем в первой части
Когда вы начинаете новый город, вы можете выбрать европейскую или североамериканскую тематику, которая определяет разметку улиц, светофоры, модели автомобилей и т.п.

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Мало того, что вторая часть предоставит игроку огромную площадь для строительства, так и размер карты будет больше, чем площадь некоторых реальных государств. Игра находится в преддверии выхода в релиз. В последнем видеоролике от Colossal Order, посвященном грядущей игре, разработчики показали, насколько масштабной является новая карта Skylines 2. Размеры карты совершенно не сопоставимы с крупными масштабами предыдущей версии, карты которой считались предельно обширными. Сравнивая размеры игровой зоны, Cities: Skylines 2 будет в пять раз больше, чем предыдущая часть.

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Разработчики вели дневники во время создания игры. Из записей следует, что в Cities: Skylines игровая зона состоит из плиток 5x5, 9 из которых можно купить, как только все будет разблокировано. Один фрагмент карты имеет размер 1,92 x 1,92 км, что дает общую игровую площадь 92,16 км2 с максимальной площадью 33,18 км2 для строительства города.

Во второй части фрагменты карты на треть меньше. Однако их количество составляет 411. В результате получается играбельная плоскость площадью 159 км2, что примерно в 5 раз больше, чем в Cities: Skylines. Стоит напомнить, что только небольшая часть фрагментов открыта в начале игры. Остальные фрагменты придется покупать по мере развития города и открытия новых технологий.

Еще одно интересное дополнение к Cities: Skyline 2 заключается в том, что разблокируемые фрагменты не обязательно должны быть смежными друг с другом. Это может открыть возможности для создания цивилизации на островах и строительства отдаленных поселений. Разработчики открывают новые возможности для раскрытия творческих способностей игроков.

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