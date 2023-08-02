Правительственные чиновники уже направили документы по предполагаемой сделке.

Финляндия продолжает наращивать собственные вооруженные силы и договаривается с американцами о модернизации имеющихся у них РСЗО M270. Общее количество техники, которую планируют улучшить не известно, но сумма сделки достигает 385 миллионов американских долларов. Более подробная информация не всплывает в открытых источниках и нет сведений о сроках и дате начала переделки.

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Финны закупили установки m270 более двадцати лет назад и теперь хотят, чтобы их улучшили до более современной версии. Проблема состоит в том, что для этого требуется большое количество сложной электроники, так как версия A2 имеет совсем другую «начинку» и сильно отличается от предыдущей модернизации. Там будут заменять системы наведения огня, связи и общевойсковой сети контроля поля боя. Отсюда и такая большая сумма, которую выделяют на модернизацию установок.

Стоит отметить, что установки M270A2 будут способны вести огонь управляемыми ракетами малой дальности. В отличии от распиаренного HIMARS там имеется сразу два блока с направляющими. Правда остается загадкой против кого финнам понадобилось такое вооружение, так как в последний раз они воевали в период Второй мировой войны. Видимо они думают, что таким демаршем смогут запугать Россию. Или все до банальности просто. После вступления в блок НАТО от них потребовали соответствия стандартам организации.