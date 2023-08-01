Перед турниров установили моды 18+.

Серия файтингов Street Fighter пользуется огромной популярностью среди молодого поколения и игроков, которые пересекли черту 30-летнего возраста. Недавно вышедшая в релиз Street Fighter 6 стала одним из самых успешных проектов компании Capcom. Положительная оценка игроков ускорила рост популярности игры. В течении короткого существования Street Fighter 6 на игровом рынке, по ней уже проводятся множество официальных турниров с крупными призовыми фондами.

реклама

Один из последних официальных турниров запомнился игрокам и комментаторам одной внештатной ситуацией. Речь не идет о конфликтах среди игроков. Один из ведущих турнира забыл выключить одну из модификаций для Street Fighter 6. Произошедшее отобразилось на всех мониторах в рамках турнира.

Выяснилось, что один из группы ведущих турнира был поклонником модов на полное оголение персонажей женского пола в Street Fighter. Перед началом турнира, он установил данный мод, который позволял увидеть всю обнаженную красоту Чун Ли. Как оказалось, ведущий забыл удалить модификацию перед турниром. На короткий промежуток времени, прямой эфир от лица ведущего представил перед всеми оголенную фигуру Чун Ли. Это стало неожиданностью не только для участников события, но и комментаторов. Оператор трансляции смог сохранить контроль во врем стрессовой ситуации и в срочном порядке отключил изображение поединка. Комментаторы назвали эту ситуацию "уникальным явлением".

За короткое время игра получила большое количество модификаций. Интернет быстро оброс множеством ресурсов, на которых можно загрузить различные модификации для Street Fighter 6 и ранних версий.