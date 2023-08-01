Ранее сообщалось что игру слили еще до выхода.

Baldur's Gate 3 была одной из самых ожидаемых ролевых игр. На ряду с предыдущими частями, новую ждет крупный успех, так как большая армия поклонников перед релизом уже потирала ладони, находясь в шаге от приобретения новинки. Некто решил сыграть на чувствах поклонников и создал ложную новость о появлении бесплатной Baldur's Gate 3 на торрентах. Новость в течении нескольких часов вводила в заблуждение ожидающих выхода игры. Но разоблачение пришло случайно от официального заявления разработчиков.

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Дело в том, что оригинальный пост об утечке появился на форуме 4Chan и оказался простой выдумкой. Не понятно по каким причинам авторы решили создать этот пост. Известно, что он привлек внимание огромного количества людей. Поиски Baldur's Gate 3 на торрентах продолжался в течении 7 часов. Разоблачение пришло от официального заявления разработчиков. Объем занимаемой памяти игры составляет 122 Гб. Эта цифра не соответствует той, что была заявлена провокатором в 4Chan. При этом, сохранения из раннего доступа не совместимы с релизом. Larian утверждает, что версия релиза получила множество изменений по сравнению с версией из раннего доступа, поэтому лучше начинать игру с чистого листа.

Игра отлично себя показала на тестировании в Steam Deck. Консоль позволит запускать игру с оптимальными настройками графики. В Steam Deck нет возможности использовать сплит-крин. Однако присутствует полная поддержка контроллеров.