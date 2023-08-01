Обновление будет, но не в России.

Замечательные новости для обладателей PlayStation 5! Sony приготовила нам приятный сюрприз - новую бета-версию прошивки, доступную пока лишь ограниченному числу игроков в США, Канаде, Японии, Великобритании, Германии и Франции.

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Это обновление обещает порадовать нас множеством улучшений и расширенных возможностей. Особенно ждем долгожданную поддержку Dolby Atmos, которая окунет геймеров в удивительный мир объемного звука, даря непревзойденные ощущения от игрового процесса.

И это еще не все! Теперь емкость SSD формата M.2 увеличена с 4 ТБ до впечатляющих 8 ТБ. Еще больше места для любимых игр.

А это еще не все интересные дополнения. Мы сможем использовать два контроллера в связке, что станет находкой для детей и новичков в игровой вселенной. А тактильная отдача DualSense, активируемая при перемещении по меню PS5, подарит еще больше ощущений и взаимодействия с консолью.

О, и не забудьте про новый интерфейс для пати, а также раздел с турнирами в игровом хабе. Вам теперь также доступны реакции на сообщения при помощи эмодзи и более удобный поиск игр в вашей библиотеке. Все это сделает ваш опыт взаимодействия с PlayStation 5 еще более захватывающим и комфортным.

Точная дата публичного релиза новой прошивки PlayStation 5 пока остается тайной, но мы с нетерпением ждем выхода этой многообещающей обновленной версии.Будем надеяться, что в Россию консоль будут завозить добрые дяди в ближайшем будущем.



