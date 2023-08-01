Релиз запланирован на вторую половину следующего года

Издание VGC поделилось захватывающей информацией о будущем Nintendo - они готовятся представить свою следующую гибридную консоль, которая появится в продаже во второй половине 2024 года.

реклама

Подтверждение пришло от надежного источника Eurogamer, и уже сегодня некоторые ключевые партнеры Nintendo имеют первые наборы инструментов для работы над новой платформой.

Пока деталей о консоли немного, но мы знаем, что она сохранит гибридную концепцию, позволяющую использовать ее как в стационарном, так и в портативном режиме, как это работает у текущей модели Switch.

Интересно, что источники VGC утверждают, что новинка будет оснащена LCD-экраном, что позволит снизить ее стоимость в сравнении с OLED-дисплеями. Также ожидается увеличение объема встроенной памяти, что может порадовать игроков по всему миру.

Еще одна интересная деталь - вероятность продолжения использования картриджей для игр. Возможно, Nintendo сохранит этот формат, обеспечив обратную совместимость со Switch. Но пока мы не получили официального подтверждения.

Президент Nintendo обещает плавный переход на новую консоль, что облегчит пользователям смену устройства, благодаря системе аккаунтов.

Аналитик Серкан Тото полностью поддерживает идею выхода новой консоли в 2024 году, особенно учитывая, что к этому моменту текущая модель Switch уже пробыла на рынке 7 лет. Постепенное снижение продаж Switch и игр для нее делает этот шаг еще более логичным.



