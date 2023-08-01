Он просто начал обманывать жуликов.

Отдел разработчиков Call Of Duty, отвечающий за разработку и обновление Ricochet создали серьезное препятствие для читеров. Теперь жульничество обернется для читера раздвоением в глазах.

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Программа будет включаться для подозрительных игроков во время корпоративного боя и выдавать ложные изображения противников. В случае, если читера уличат в нетипичном поведении при обнаружении копии противника, его выгонят из корпоративного режима. Для анализа уязвимости Ricochet, разработчики удерживают некоторых читеров, но не позволяют им серьезно вредить корпоративу, вставляя палки в колеса. Данная схема используется в играх Modern Warfare II и Warzone 2.0.

Обновление получило название Hallucination (Галлюцинации). При этом, из Ricochet убрали программу Quicksand (Зыбучие пески), которая значительно снижала скорость передвижения игрока и меняла раскладку управления. Убрать Quicksand из Ricochet побудили недостатки программы, которые мешали играть честным игрокам, сбивая их с толку.

Особенность Hallucination в том, что читер сталкивается с оппонентами приманками, являющимися клонами противников. Приманку видят только читеры, а для честных игроков матч продолжается в обычных условиях. Приманка необходима, чтобы уличить читера в свойственном им поведении. Как только читер показывает себя - он отправляется в бан.

Статистика эффективности использования Hallucination в Modern Warfare II и Warzone 2.0 показала хорошие результаты. За две недели использования новой программы количество читеров снизилось более чем на 50%.