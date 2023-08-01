Microsoft , похоже, решила скупить все японские компании.

Тесное сотрудничество SEGA и Microsoft началось в 2021-м году. Тогда японская компания согласилась на сотрудничество для получения облачных технологий, принадлежащих Microsoft, которые нужны были для проекта "Супергерой". Деловые отношения сохранились и по сегодняшний день. В этих условиях SEGA предпочитает сохранять независимость. Об этом заявил исполнительный директор компании Сюдзи Уцуми.

реклама

Недавно амбиции Microsoft выросли до того, что ее целью стала полное приобретение SEGA. С 2007 года акции холдинга SEGA Sammy поднялись до высокого показателя. Однако Уцуми сообщил, что компания пока не будет продаваться. Остается в тайне, был ли официальный запрос американцев на покупку SEGA - здесь Уцуми не дал комментариев. Он лишь подметил, что SEGA остается на прежнем месте и продолжит тесное сотрудничество с Microsoft.

Microsoft ранее делали ставку не только на SEGA. По прицелом компании побывало множество игровых студий, в том числе и Square Enix. Стоит отметить, что Microsoft нацелилась исключительно на японские компании. Это было сделано, чтобы выйти за рамки стратегии, которая покрывает только США. Укрепление позиций в других регионах планеты помогло бы Microsoft обрести экономический рост.

В данный момент Xbox не обладает серьезной популярностью в Японии. Незначительный прирост популярности консолей этой серии наблюдался лишь последние несколько лет. Однако этому способствует тот факт, что у Microsoft есть японские подразделения, которые разрабатывают игры на Xbox, в основном для аудитории страны восходящего солнца.