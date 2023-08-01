И не обсуждает увеличение сроков сделки.

Компания Intel не сдается в своих усилиях по завершению громкой сделки с израильской компанией Tower Semiconductor, которая обещает перевернуть игру на рынке микрочипов! Все взгляды обращены на судьбу этой эпохальной сделки, которая была объявлена еще в начале 2022 года на сумму $5,4 млрд.

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Однако дорогу к успеху перекрыли китайские антимонопольные органы, и судьба сделки теперь зависит от их решения. Крайний срок согласования приближается стремительно - 15 августа текущего года, и каждая деталь в этом сложном процессе становится все важнее. На данный момент Intel не готова обсуждать возможность продления срока, что придает этой истории дополнительное напряжение.

Но несмотря на сложности и ожидание финального решения, руководство компании остается несгибаемым и оптимистично настроенным. Они прозревают в возможной интеграции бизнеса Tower Semiconductor в своё контрактное подразделение сокровенный ключ к взаимодействию с множеством мелких клиентов в области производства чипов. К тому же, глава Intel, Патрик Гелсингер, взял на себя миссию вести переговоры с китайскими регуляторами лично, стараясь удовлетворить их требования и условия одобрения сделки, которые, пока что, остаются тщательно оберегаемым секретом.

Интерес и ожидания инвесторов и поклонников Intel подогреты до предела. От исхода этой сделки зависит будущее компании, и это может стать ключевым событием в мире технологий, открыв новые захватывающие перспективы в производстве микрочипов.

Команда Intel готова сделать все, чтобы успешно завершить этот важный этап и укрепить свои позиции на рынке. Ждем с нетерпением окончательного решения китайских регуляторов и следим за каждым шагом в этом захватывающем путешествии компании к новым горизонтам технологий.



