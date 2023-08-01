Про ребят их девяностых, которые оказались в будущем.

В сериале будет 17 серий, каждая из которых длится 24 минуты. Под зажигательные музыкальные композиции 90-х, эта картина оживает, рассказывая зрителям историю о колоритной группе бандитов, чья жизнь перевернется вверх дном. В главных ролях выступят известные и талантливые актеры: Влад Коноплев, Ян Цапник и Светлана Иванова.

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Сюжет фильма сосредотачивается на четырех жуликах – Чаке, Филе, Вжике и Массе, которые сначала примутся за свои делишки в 90-х. Однако, их жизнь изменится, когда они случайно оказываются запертыми в криокамере. После десятилетий, герои пробуждаются в совершенно ином мире, в 2022 году. Москва, куда они возвращаются, полностью отличается от того города, который они помнят. Теперь в руках людей гаджеты, а стиль жизни кардинально изменился. Однако, самое интересное еще впереди. Пробудившись, они узнают, что их близкие существенно постарели. Перед героями встает новая задача – наладить отношения со своими детьми и возлюбленными, а также отомстить своему бывшему боссу, который и стоял за их замораживанием.

Режиссером проекта стала талантливая Аня Мирохина, чьи предыдущие работы уже завоевали признание публики и критиков. В "Отмороженных" собрались настоящие профессионалы своего дела, способные подарить зрителям яркие и незабываемые моменты. Помимо уже упомянутых звезд, в проекте также сияют такие имена, как Нонна Гришаева, Эмилия Спивак, Ваня Агапов, Вика Агалакова, Савелий Наумов и другие звезды отечественного кинематорграфа. Пока дата премьеры "Отмороженных" не разглашается, но можно с уверенностью сказать, что это комедия, которую стоит ожидать и с нетерпением ждать.