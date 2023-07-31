Netflix рассказал фанатам о новых персонажах.

22 декабря на экраны выходит долгожданная премьера фантастического фильма "Мятежная луна", созданного режиссером Заком Снайдером. История развивается во вселенной, где коррумпированное правительство Материнского мира контролирует значительную часть космического мира. Но когда Империум, могучая армия Материнского мира, отправляется на захват мирной луны Вельдта.

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Netflix удивил зрителей, представив интересные детали о главных персонажах. В центре драматических событий окажутся уникальные личности, которые зададут тон сюжетной линии:

Кора , отважная дезертирка Империума, смело решила оставить за собой прошлое на Вельдте и встать на защиту своего родного мира. Эту роль исполнила актриса София Бутелла.

, отважная дезертирка Империума, смело решила оставить за собой прошлое на Вельдте и встать на защиту своего родного мира. Эту роль исполнила актриса София Бутелла. Кай , опытный пилот-наемник, становится незаменимым помощником Коры в её миссии. Воплотит этот персонаж на экране Чарли Ханнэм.

, опытный пилот-наемник, становится незаменимым помощником Коры в её миссии. Воплотит этот персонаж на экране Чарли Ханнэм. Гуннар , простой фермер Вельдта, сталкивается с неожиданным вызовом, выходящим за пределы его тихого мира. Михаил Хейсман воплотит на экране жизнь персонажа.

, простой фермер Вельдта, сталкивается с неожиданным вызовом, выходящим за пределы его тихого мира. Михаил Хейсман воплотит на экране жизнь персонажа. Закаленный гладиатор Netflix , в прошлом служивший Империуму, сталкивается с непростым выбором. Джимон Хонсу сыграет роль героя.

Благородный наемный слуга Тарак ,в лице актера Стаза Нэйра, обладает особой связью с летающим существом по прозвищу Бенну.

,в лице актера Стаза Нэйра, обладает особой связью с летающим существом по прозвищу Бенну. Враг, киборг-мечница с механическими руками, обладает уникальной способностью владеть оружием из жидкого металла. Пэ Ду-на оживит этого мощного персонажа.

с механическими руками, обладает уникальной способностью владеть оружием из жидкого металла. Пэ Ду-на оживит этого мощного персонажа. Кровавый топор , повстанец, возглавляющий партизанские атаки на Империум, олицетворяет месть и решимость. Рэй Фишер передаст на экране все аспекты лидерской натуры своего персонажа.

, повстанец, возглавляющий партизанские атаки на Империум, олицетворяет месть и решимость. Рэй Фишер передаст на экране все аспекты лидерской натуры своего персонажа. Милиус , беженец, преследующий одну цель – отомстить за родную планету. Э. Даффи воплотит на экране героя.

, беженец, преследующий одну цель – отомстить за родную планету. Э. Даффи воплотит на экране героя. Особое место в этой эпической саге займет древний робот-рыцарь Джимми, озвученный легендарным Энтони Хопкинсом. Его жизнь переплетается с судьбой Вельдта, и его мудрость и стойкость сыграют важную роль в развитии событий.