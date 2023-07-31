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Сатурн может лишиться статуса гиганта
У научного сообщества появилась возможность переосмыслить понимание солнечной системы.

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Астрофизики со всего мира вступают в оживленные дискуссии после последних открытий, сделанных с помощью станции «Кассини» и зонда "Юнона", связанных с планетой Сатурн. По новым данным, наличие газообразного водорода и гелия в атмосфере не является единственным критерием для присвоения Сатурну статуса газового гиганта.

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Сравнивая Сатурн с его «большим братом» — Юпитером, ученые обнаружили существенные различия в составе и массе этих двух планет. Несмотря на то, что масса Сатурна почти в сто раз больше массы Земли, что делает его второй по массе планетой в Солнечной системе после Юпитера, новые исследования показали, что масса Юпитера превосходит Сатурн в три раза. Отличительной особенностью Юпитера является его богатство в тяжелых элементах, отсутствующих в таком количестве у Сатурна.

Научное сообщество было потрясено открытием астрофизика Равита Хелледа из Цюрихского университета, который утверждает, что настоящим газовым гигантом в Солнечной системе можно считать только Юпитер. Это ставит под вопрос статус Сатурна и призывает пересмотреть его классификацию.

Согласно Хелледу, планеты Уран и Нептун, обладающие иным составом, отличным от водорода и гелия, более корректно классифицировать как ледяные гиганты. Это заявление вызвало дебаты среди ученых и предоставило новые возможности для более глубокого понимания формирования планет в Солнечной системе и за ее пределами.

Однако, несмотря на возникшие сомнения в статусе Сатурна, его изучение по-прежнему остается важным и интересным направлением для научных исследований. Сравнение Сатурна и Юпитера помогает ученым расширить наше понимание разнообразия планет и процессов их формирования.

Формирование гигантских планет представляет собой истинное приключение для астрономии. Исследования показывают, что для того чтобы стать газовым гигантом, планете необходимо обладать критической массой и притягивать вещества из окружающего пространства. Юпитер, с его значительной массой, успел собрать достаточно материала до того, как водород и гелий покинули систему. В отличие от Юпитера, Сатурн не достиг критической массы, что привело к его "неудаче" в стать гигантом.

Новые открытия вносят сомнение в общепринятую классификацию планет в Солнечной системе и заставляют нас переосмыслить процессы формирования планет. Вся Вселенная полна тайн, и каждая планета, будь то Сатурн или Юпитер, представляет уникальный кусочек этого загадочного пазла.

Исследования Сатурна и Юпитера продолжают привлекать ученых, а их результаты могут пролить свет на многие аспекты эволюции и разнообразия планет во Вселенной. Дальнейшие исследования помогут раскрыть все тайны этих гигантских миров и приблизят нас к полному пониманию процессов формирования и развития планет.

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#космос #наука
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