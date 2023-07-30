Такую упаковку создают на основе лимонена.

Исследования были проведены учеными из бразильского университета FEQ-UNICAMP. Они проводили эксперименты совместно со специалистами по пищевым технологиям. В рамках проекта удалось добиться создания нового вида пищевой пленки биоразлагаемого типа. Полученные в ходе проведенных работ результаты опубликованы в Food Packaging and Shelf Life.

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Новая технология производства биоразлагаемой пленки предполагает использование специального соединения лимонены. Оно состоит из компонентов, содержащихся в кожуре цитрусовых. В составе созданной упаковки также присутствует хитозан, который относится к группе биополимеров. Его получают из хитина, присутствующего в скелетах представителей вида ракообразных.

Лимонен ранее уже применялся при изготовлении пленочных материалов, предназначенных для упаковки различных продуктов. Вещество ценится за антимикробные и антиоксидантные свойства, но действие со временем снижается вследствие летучести. При производственном процессе оно также характеризуется нестабильностью.

Для решения проблем с эффективностью лимонены ученые решили получить производное соединение полилимонен, лишенное вышеперечисленных недостатков. Решение о применении хитозана было обусловлено природным происхождением элемента и наличием у него антиоксидантных свойств. Комбинация их таких компонентов позволило изготовить пленку, обладающую улучшенными свойствами. Смешивания технологический процесс не предполагал, так как было принято решение о проведении полимеризации.

Проведенные опыты наглядно продемонстрировали, что полученный материал обладает отличным антиоксидантным действием. Пленка обеспечивает хорошую защиту от проникновения пара, солнечных лучей и устойчива к повышенным температурам. Для использования в коммерческом производстве новая технология пока использоваться не может, так как полимер с хитозаном не производится в больших объемах.