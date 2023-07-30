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Ученым удалось обнаружить грибки, поедающих пластиковые материалы
Даже проведены практические эксперименты по скармливанию пластика грибам.

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Исследования проводились учеными из Университетов Перадении и Келании. Специалисты смогли обнаружить разновидность грибов, способных поедать лиственные породы деревьев и изделия из полиэтилена. Результаты проведенной работы были опубликованы в издании PLOS ONE.

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В рамках предыдущих исследований учеными было выявлено 430 разновидностей бактерий и грибов, обладающих способностью разрушать пластиковые материалы. В рамках проекта специалисты изучили и протестировали 21 образцов грибов, умеющих перерабатывать лиственные породы деревьев. Среди них был найден вид, умеющий разрушать полиэтилен.

Повышенное внимание ученых к конкретным разновидностям грибов было осознанным. Процесс разложения лиственных пород деревьев считается сложным и проблематичным, так как в материале содержится прочный полимер. Грибы умеют разрушать лигнин при помощи специальных ферментов, поэтому специалисты решили провести ряд экспериментов. Им было важно выяснить, смогут ли выбранные образцы справиться с расщеплением искусственных полимеров.

В рамках проводимых экспериментов был взят листовой пластик, который поместили в емкости с грибами. Параллельно изучались процессы разрушения в чашках с одновременным погружением образца дерева и искусственного полимера. В сосудах поддерживался температурный режим от 28 до 30 C0, а длительность опытов составила 45 дней.

Результаты исследований показали, что все взятые для тестирования образцы грибов отлично справились с разрушением листового пластика. Проведенный анализ показал, что в емкостях без древесины показатели оказались лучше и было «съедено» более количество искусственного материала.

Сделанное учеными открытие может стать основой для разработки новых подходов переработки пластиковых отходов с использованием грибов.

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#наука и изобретения #наука #ученые #грибы
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