Ученые называют этот способ "вечным"

В Кардиффском университете группой ученых была разработана новая технология, при помощи которой можно перерабатывать цветные пластмассы. Результаты исследований опубликовало издание Polymer Chemistry.

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Из полимерных материалов сегодня изготавливают тару для различных напитков, упаковку для одежды, продуктов и техники. Существующие методы переработки пластиковых отходов предполагают расплавку материала с целью создания в дальнейшем новых изделий. При этом содержащиеся в сырье красители удалить невозможно. Недостатком существующих технологий также считается снижение качества полученного материала по сравнению с исходным.

В ходе проведенных исследований специалисты смогли справиться с одной из основных проблем. Им удалось из цветных полимеров выделить мономеры, после чего был получен пластик белого цвета. Технология предполагает применение специально разработанного реактора и дополнительное добавление мономеров, которые придают конечному сырью необходимые свойства. По характеристикам оно не уступает базовому материалу, который был подвергнут переработке. При необходимости пигмент может быть удален на этапе деполимеризации.

Новый способ позволит перерабатывать пластиковые отходы и изделия «вечно». Авторами разработки было отмечено, что на текущий момент в распоряжении промышленности нет необходимой инфраструктуры. Команда ученых планирует продолжить работу с целью добиться усовершенствования технологического процесса. Они планируют добиться повышения экономической эффективности и выйти за рамки экспериментов, чтобы полимерные материалы могли перерабатываться для практического использования при изготовлении различных продуктов.