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g1tarist За пост начислено вознаграждение
«Ланцеты» на Запорожском направлении поразили более 100 единиц техники ВСУ
Вообще-то обычно он используется не для поражения техники, а для подавления огневых точек противника.

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Пришла свежая сводка за июль 2023 года по использованию барражирующего боеприпаса более известного, как «Ланцет». Дроны-камикадзе этого типа нанесли более чем 100 успешных ударов по украинской военной технике на глубине ЛБС до 40 км. По некоторым данным выбиты почти все пушки M777, которые были на Запорожском направлении. Еще дроны-камикадзе подбили немало ББМ и несколько танков «Леопард». Такой успех говорит не только о более массовом производстве, но и об увеличении опыта пользователей. Не стоит забывать, что «Ланцет» управляется руками, хотя и имеет функцию самостоятельного поиска цели.

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Стоит отметить, что в прошлом месяце количество пораженных «Ланцетами» целей варьировалось в районе 50-ти единиц. Это может говорить не только о более массовом применении и повышении опыта операторов, но и увеличении количества военной техники на этом направлении. Украинцы все еще пытаются нащупать слабые точки в нашей обороне и подгоняют все больше резервов к ЛБС.

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#россия #украина #сво #всу #ланцет
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