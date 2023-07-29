Все форумы обсуждают текущую ситуацию.

Вести с линии боевого соприкосновения все чаще и чаще показывают, что украинский «контрнаступ» завяз в черноземе, артиллерии, минах и авиации. Это приводит к тому, что западная пресса начинает робкие попытки показать, как может развиваться история при определенных условиях. Так кто-то заявляет, что вполне возможен финал, как в Корейской войне, которая закончилась перемирием длиною уже в 70 лет, демаркационной линией и направленными друг на друга артиллерийскими стволами.

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Один из авторов тематического форума, 19fortyfive, рассмотрел такую возможность. Согласно выводам, военный тупик в этом конфликте может привести к самым негативным последствиям. Как самое страшное автор приводит открытый ввод войск НАТО в Украину и прямое боестолкновение с русской армией. Такой вариант прогнозируется исходя из предпосылок того, что НАТО пока воюет руками украинцев, но если все пойдет совсем плохо, то им останется только завершать все самим.

Поэтому Корейский вариант смотрится довольно вероятным. Тогда останутся довольны все. Ну кроме разве что самой Украины, которая не только лишится окончательно территорий, но и будет как-то выплачивать все те кредиты, набранные за последние годы. Но автор видит подводные камни не только для киевского режима, но и для всех остальных. По его мнению, это создаст горячую точку и постоянное напряжение, которое может перерасти в очередной горячий конфликт.