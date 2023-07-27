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g1tarist За пост начислено вознаграждение
Украинские военные жалуются на множество и разнообразие русских мин
Минируют даже посадки, подходы к окопам и сами окопы.

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После событий осени 2022 года русские военные стали уделять обороне значительно больше внимания. К моменту распиаренного украинского контрнаступления наши позиции стали настолько неприступными, что порушили все бравурные планы западных кураторов киевского режима и самих командующих ВСУ. В частности, они не ожидали, что русские военные окажут столь ожесточенное сопротивление, артиллерия окажется более эффективной, над головой будет постоянно витать авиация. Но самым страшным для пехоты стали мины. Причем не только для пехоты.

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По некоторым каналам мессенджера «Телеграм», принадлежащим той стороне, распространился ролик с откровениями одно украинского военного. Мы не будем пересказывать все содержание записи, но выделим ключевой момент. Со слов военного они столкнулись с огромным количеством русских мин. Никто не ожидал, что заминировано будет все, от посадок до самих окопов. При этом используются мины разных видов и в их числе с радиоуправлением. Все это приводит к многочисленным потерям среди живой силы ВСУ. Причем не 200-м, а 300-ми, которых приходится вывозить под вражеским огнем.

Сегодня минирование не прекращается и противника ждут все новые и новые сюрпризы. Особенно с учетом более серьезного распространения систем дистанционного минирования, позволяющих закладывать устройства на десятки километров вглубь территории ВСУ.

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#россия #украина #сво #всу
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