Причем материалы получаются с программируемым сроком службы.

Хитозан – химическое вещество клетки, которое наравне с хитином входят в состав панцирей насекомых и ракообразных. Он также встречается в грибах, является обязательным компонентом бактерий.Открытие сделали работники Технического Университета в Волгограде. Согласно гипотезе, изобретение позволит качественно заживить повреждение на кожных покровов без дефектов. Срок службы медикамента регулируется. Результаты экспериментов были опубликованы в одном из научных журналов.

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Учёные обратили внимание, что в медицинских учреждениях нужно постоянно проводить контроль срока годности перевязочных материалов. Делается это с целью облегчения процесса заживления.

Исследователи показали первые примеры «современных бинтов» на основе хитизановых плёнок. На их базе проводят программированное лечение: каждая плёнка в организме будет находиться установленный промежуток времени.

Как рассказала Екатерина Брюзгина – профессор кафедры университета: «Это полимерное вещество служит каркасом для развития собственных живых клеток. Ежегодных операций по замене не требуется. Для их осуществления нет необходимости обращения к хирургу».

Эксперты отмечают, что клетки хитоза увеличиваются в объёме в воде – свойство гидрофильности. Вещество становиться бесполезным малоэффективным для внутреннего состояния организма.

« Данная среда - база размножения и развития микроорганизмов. При их активной деятельности наблюдается процесс биоразложения. Если же к медицинскому средству добавить гидрофобность – возможна потеря им его основного свойства – пропускание и впитывание жидкости. Что в конечном итоге может вызвать отторжение организмом данного перевязочного средства» - добавила профессор.