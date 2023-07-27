Кроме overwatch в steam добавятся и другие проекты.

19 июля разработчики Blizzard сделали анонс на своeм сайте, где рассказали фанатам о том, что игры кампании теперь постепенно будут появляться в Steam. Сейчас Overwatch 2 имеет собственную страницу в игровом магазине Valve. Скачать игру можно будет 10 августа согласно официальным заявлениям той же Blizzard.

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Игроки Overwatch 2 смогут получать достижения, а также проводить совместные матчи с друзьями из списка профиля в Steam. Но для возможности поиграть в Overwatch 2 всё ещe нужен аккаунт магазина Battle.net, от поддержки данной платформы компания отказываться пока не собирается, по словам президента Blizzard Майка Иббара, она так и останется главной. Для того чтобы начать играть в Overwatch 2 нужно будет привязать аккаунт Steam к Battle.net

Появление игр Blizzard в Steam необходимо для расширения аудитории. На данный момент страница Overwatch 2 доступна всем пользователям, проживающим в Российской Федерации. Игру можно добавить в список желаемых покупок и оформить предзаказ.

В ближайшем будущем появятся и другие проекты компании в Steam. Представители Blizzard обещали рассказать об изменениях на своём сайте чуть позже.

Возможно на решение добавить Overwatch 2 в Steam повлияла негативная статистика проекта. Аудитория уменьшилась, а действующие пользователи стали меньше вкладываться в игру деньгами. Steam является одним из самых популярных игровых магазинов и любым разработчикам рано или поздно придётся начать сотрудничать с ним ради улучшения продаж и рейтингов.