Видеоплатформа TikTok хочет конкурировать с Twitter.

Новая функция в TikTok называется просто «Текстовые сообщения». Очевидно, что сервис хотел бы извлечь выгоду из этой новой опции. На самом деле Tiktok стал популярным благодаря очень коротким видео. Текстовые посты направлены на то, чтобы раздвинуть границы создания контента и «предоставить специальное место письменному творчеству, которое уже имеется в комментариях, подписях к видео». Например, создатели видеороликов должны иметь возможность рассказывать свои истории, делиться стихами и рецептами.

TikTok позволяет визуально украшать текстовые сообщения

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Чтобы создать текстовую публикацию, нужно нажать на значок «плюс» на экране. В дальнейшем будет выбор между фото, видео и текстом. В текст также можно вносить дополнительные корректировки, например, отмечать местоположение, хранить музыку и создавать посты вместе с другими пользователями. Текстовые сообщения должны быть такими же динамичными и интерактивными, как и другой контент, согласно Tiktok. Также есть стикеры, которыми можно украсить тексты.

Еще неизвестно, сможет ли TikTok конкурировать с Twitter. Следует иметь в виду, что TikTok потенциально ориентирован на совсем другую целевую группу, чем Twitter. Интересен и вопрос о том, не перенасыщается ли постепенно рынок преемников Twitter.