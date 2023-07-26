Не смотря на споры критиков в прошлом году - сегодня все довольны этими фильмами.

Любители новинок дождались выхода сразу двух фильмов: "Барби" и "Оппенгеймер". На момент работы над фильмами критики расходились во мнении, будет ли эти фильмы ждать оглушительный успех, или они окажутся провальными. Но теперь большинство ценителей хорошего кино сошлись во мнении, что оба фильма удались: хорошо подобран актёрский состав, а сценаристы и режиссёры смогли выпустить кино отличного качества.

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Согласно опубликованным данным, киноленты собрали высокие оценки на одном популярном агрегаторе Rotten Tomatoes. Так, критики оценили фильм "Барби" на 89% (7.4 балла на Кинопоиске) свежести, а "Оппенгеймер" - на 92% (Кинопоиск - 8.6 баллов).

Согласно мнению большинства пользователей данного агрегатора, актёры, сыгравшие главные роли в "Барби", смогли передать глубокий внутренний мир своих персонажей, показать всё их духовное богатство вопреки кажущейся напускной инфантильности. Грета Гервиг в своей работе смогла идеально соединить в картине комедийность и серьезность, а также показать всю сложность жизни женщины в патриархальном обществе, умеющей вопреки всему быть сильной, человечной и стильной.

Фильм Кристофера Нолана тоже по достоинству был оценён пользователями Rotten Tomatoes. Согласно большинству мнений ценителей кино "Оппенгеймер" – лучшая работа режиссёра, которая навсегда останется в памяти многих зрителей. Отдельно стоит отметить игру Киллиана Мёрфи, который смог феноменально сыграть своего героя, стоявшего у истоков разработки ядерного оружия, сделать его интересным, многослойным и увлекательным для зрителей.

Новинки кинопроката увидели свет всего несколько дней назад, однако за короткое время их успели по достоинству оценить уже миллионы зрителей по всему миру.