Критики говорят что каждый кадр - это произведение искусства.

Критики описали основные элементы фильма и свои впечатления после просмотра. Знаменитый Хаяо Миядзаки, создатель таких замечательных мультфильмов, как «Ходячий замок» и «Унесенные призраками», попрощался с японской публикой 14 июля.

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Почти весь материал отсутствовал до выхода фильма, но теперь, когда критики посмотрели произведение, они рассказали новые сведения о картине под названием «Как поживаете?»

Вот что известно на данный момент:

В фильме рассказывается о мальчике Махито. Во время бомбардировки столицы Японии во время Второй мировой войны погибла его мать. Отец мальчика, разочаровавшийся в своей умершей жене, женится на ее младшей сестре, и семья уезжает из Токио. Главный герой встречает в городе говорящую птицу, которая сообщает ему, что его мать все еще жива. Анимация в этом фильме, по мнению критика Anime News Network, высочайшего качества. «Каждый кадр — это уникальное произведение искусства, которое только улучшается, когда они объединяются в единое целое. Я хочу продолжать пересматривать этот фильм снова и снова». Мэтт Шлей из BBC прокомментировал, что анимация во многом похожа на более ранние работы Миядзаки: «Картина включает в себя визуальные приемы, характерные для работ Миядзаки, такие как очаровательные, но жуткие животные, фантастически выглядящая еда и полеты, которые бросают вызов законам физики».





В Японский прокат картина вышла 14 июля, в России же фильм будет точно показан, но даты пока никто не называл.