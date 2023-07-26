Очень крутой беспилотник-камикадзе.

Иран продолжает укреплять свою боеспособность. На днях начались очередные учения ВВС этой страны, которые должны привести к лучшему взаимодействию между военными подразделениями и положительно сказаться на общей боеготовности. В частности, источники, приближенные к официальным властям Ирана, рассказывают, что впервые были использованы новые беспилотные аппараты «Шахед 149». Новые БПЛА отличаются лучшими тактико-техническими показателями и повышенной боевой нагрузкой.

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Напомним, что с 1980-х годов Иран активно давят с разных сторон, постоянно обкладывая страну санкциями и нередко совершая агрессивные действия. Вспомнить хотя бы уничтожение центрифуг для выработки мирного урана. А это совершили Израильские военные без особых последствий для себя. Поэтому неудивительно, что иранские военные стремятся подготовить войска как можно более лучше и с применением технических новинок.

Также стоит напомнить, что сегодня ВКС РФ активно использует дроны-камикадзе, произведенные по лицензии. «Герани» успешно поражают цели на территории проведения специальной военной операции. При этом каждое изделие стоит дешево и их не так страшно терять, как полноценные беспилотники. Не попробуют ли иранцы продать лицензию на производство новых БПЛ в России. В любом случае будем следить за новостями об военных новинках в этой сфере.