Англичане решили похвастаться своим танком.

Великобритания продолжает показывать всему миру, что у нее остались боеспособные сухопутные силы и она вполне может обойтись в деле собственной защиты без НАТО. На днях на полигоне Лулворт состоялись учения с применением разнообразной военной техники. В том числе мы можем наблюдать знаменитые английские ОБТ «Челленжер 2». Правда там они выступали в новейшей модификации под кодовым обозначением «Мегатрон».

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Британская пресса разродилась самыми положительными отзывами о новой боевой машине, способной воевать в городских условиях и при этом выживать в самой опасной ситуации. Модель «Мегатрон» включает в себя наработки, переданные британцам американцами. Да и в качестве основы своего обновления конструкторы выбрали особую модификацию танка «Абрамс», предназначенную для боя в черте населенных пунктов. Проще говоря, там усилили боковое бронирование и постарались обеспечить защиту от тандемных боеприпасов. По некоторым данным самой главной угрозой для своей чудо-машины британцы видели обычный советский РПГ-7, который в больших количествах присутствует на том же Ближнем Востоке.

Впервые танк показали в 2013 году и британским военным конструкторам понадобилось всего-то 10 лет, чтобы довести машину до ума и ее начали показывать на учениях. В любом случае, кроме бронирования бортов «телеги» и башни, особых изменений в танке не наблюдается. Единственное, что теперь ДЗ стали вешать более активно. «Челленжер 2» - машина для внутреннего пользования и вряд ли мы увидим ее в деле. Ведь даже отправленные на Украину изделия воюют только в пропагандистских роликах.