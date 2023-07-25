Абсолютно бесплатное приложение, доступно на всех платформах.

Яндекс разработал проект в тестовом режиме под названием «Игроток» - сейчас он уже доступен как в виде приложений на iOS и Android, так и в браузере на компьютерах и смартфонах. При этом никаких объявлений либо анонсов опубликовано не было.

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Разработка основана на принципе TikTok – в «Игротоке» так же существует бесконечная лента, однако вместо видео здесь идут игры. Их можно оценивать с помощью кнопки «нравится», а в том случае, если игра не подошла пользователю, достаточно просто пролистнуть. Таким образом лента и алгоритмы анализируют предпочтения пользователя и подсказывают то, что должно ему понравиться. Согласно сообщениям разработчиков, опубликованным в описании проекта, в приложении есть около двухсот пятидесяти игр, которые представляют разные жанры.

«Игроток» бесплатен для пользователей, а монетизация для разработчиков и авторов проекта будет осуществляться посредством рекламных предложений и коллабораций. Как сообщают пресс-представители Яндекса, «Игроток» - это один из многочисленных экспериментов компании, который создан для привлечения большего числа людей в экосистему Яндекса и для повышения заработка разработчиков команды.



