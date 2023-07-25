Фритюрное масло любезно предоставило "Вкусно и точка".

Российская компания «Газпром нефть» стала первой среди всех предприятий из России, заправив судно, принадлежавшее компании, отработанным фритюрным маслом. Помимо самого масла, в топливной смеси с биологическими компонентами содержалось так же и некоторое количество низкосернистого судового топлива. Фритюрное масло было получено из сети ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка», а затем переработано силами компании «Эковей». Судно было заправлено в Санкт-Петербурге.

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Переработанное фритюрное масло прошло через несколько этапов, прежде чем получить «новую жизнь» - сначала это было отстаивание, затем несколько систем фильтрования и обработка температурами.

Представители «Газпром нефти» говорят о том, что использование разработанного топлива не нарушает регламентов и правил безопасности, а использовать его можно как на суднах, предназначенных для хождения как в морских водах, так и в речных. Топливо такого типа является более экологичным, так как оно не оставляет за собой такого количества углерода, какое оставляет обычное топливо.

«Вкусно – и точка» заявляет, что в год компания отправляет на переработку более пяти с половиной тысяч тонн масла из-под фритюра. Теперь же ему нашлось новое применение.



