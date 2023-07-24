Зачем нужен новый телефон если он не лучше старого?

Компания Canalys, специализирующаяся на анализах и прогнозах, подготовила отчет, в котором говорится об очередном падении рынка смартфонов на мировом уровне. Согласно информации аналитиков, второй квартал текущего года показал результат хуже, чем второй квартал прошлого года. Разница составляет 11%. Многие заметили, что нет смысла гнаться за телефонными новинками, т.к. они практически не отличаются от тех телефонов, что есть на руках потребителей. Тем не менее, специалисты говорят о возможном приросте показателя.

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Один из аналитиков Canalys считает, что рынок может начать восстанавливаться после шести кварталов падения. Причина в том, что запасы на складах производителей девайсов становятся все меньше – компаниям нужно больше места для хранения новых гаджетов. Теперь продажи старых моделей будут идти активнее. Отмечается стабильная ситуация с инвестициями на рынке. Самыми экономически прибыльными зонами эксперты считают Юго-Восточную Азию и Индию. Вероятнее всего, эти территории и сыграют наибольшую роль в восстановлении рынка смартфонов.

На нынешний момент лидером рынка является группа компаний Samsung из Южной Кореи, занимающая 21% рынка смартфонов. Второе место занимает американская корпорация Apple с показателем в 17%, а замыкает тройку лидеров китайская Xiaomi – 13% рынка.