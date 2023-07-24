И опять американцы удивляют нас интересными исследованиями.

Группа ученых из Университета Де Поля (DePaul University) в Чикаго провела исследование, изучающее найденные недавно пластинки чешуи, которые когда-то принадлежали мегалодону – морскому гиганту, ставшему легендой в культуре и искусстве. Выяснилось, что мегалодоны были вовсе не быстрыми, как было принято считать раньше, а то тепло, которое они выделяли, использовалось для переваривания поглощенной еды.

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Учеными был проведен анализ маленьких пластинок чешуи, которые долгое время были замурованы в геологических породах. Вместе с этим нашелся и целый набор зубов. Исследователями-палеонтологами было обнаружено, что чешуя мегалодона не обладает «килями», которые нужны животным для скоростного плавания.

Открытие вызвало противоречивую реакцию в научном сообществе, так как произошел разрыв привычных фактов о мегалодонах. Кроме того, исследования, проведенные несколько ранее, определили вид мегалодона как теплокровный, что делает его ближе к белым акулам. Считалось, что белые акулы могут быстро плавать в том числе и из-за тепла, которое они обильно выделяют. Теперь же ученые узнали, что это тепло мегалодоны использовали в целях переваривания и переработки еды в особо больших размерах.