Лучшим в исследовании, конечно, стал ChatGPT.

Научная группа Университета Висконсин-Стаут (University of Wisconsin–Stout) провела исследование, оценивающее способность языковых моделей, использующихся в основе искусственного интеллекта, отличать правдивые новости от лживых. Согласно полученным результатам, любая из языковых моделей разбирается в истинности хуже человеческого разума, а самой способной моделью стала четвертая версия ChatGPT.

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В эксперименте участвовали Chat GPT 3.5 и 4.0, Bard и AI Bing AI, так как данные модели являются самыми популярными и продвинутыми. Искусственный интеллект считывал новости (всем ботам выдали одинаковые заголовки и текста), и давал свое мнение по поводу прочитанного. Каждая новость перед этим проверялась научным работником. Показатель эффективности зависел от точности ответов, полученных от искусственного интеллекта.

Наилучший результат показал Chat GPT-4.0, который смог правильно ответить в 71%. Остальные боты справились лишь на 62-64%. Исследование показало прогресс в разработке искусственного интеллекта, хотя в то же время заметна разница между человеческим и искусственным разумом. Стоит отметить, что данное явление необходимо изучить еще глубже. Возможно, в будущем человечество будет комбинировать усилия двух сторон для получения наилучшего результата.