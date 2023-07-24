Интересно, кто ими вообще пользовался.

Московские чиновники, отвечающие за развитие транспорта и соответствующей инфраструктуры в столице (Дептранс Москвы), приняли решение избавиться от паркоматов, находящихся в настоящее время на улицах города. Паркомат – это устройство, предназначенное для оплаты нахождения или для регистрации автомобиля на парковочном месте.

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Власти объясняют свое решение низкой востребованностью паркоматов – большинство водителей предпочитают оплачивать парковочное место с помощью приложения для смартфонов под названием «Парковки России». На сегодняшний день, согласно статистике, им пользуются 95% водителей. Паркоматами пользуется меньше процента автовладельцев – всего 0,5%. Согласно статистическим данным, предоставленным Дептрансом Москвы, в 2012 году число пользователей столичных платежных аппаратов составляло 37% от общего числа, и с тех пор оно стремительно падает.

На данный момент проводится тендер и поиск подрядчика для проведения работ по демонтажу. В сумме необходимо демонтировать практически шестьсот аппаратов, бетонную основу, положить новый асфальт и плитку, заняться уборкой и утилизацией мусора. Проект требует около двенадцати миллионов рублей.