Она была дочерью Чарли Чаплина.

13 июля 2023 в Париже ушла из жизни актриса Жозефина Ханна Чаплин. Семья сообщила о её смерти только 22 июля.

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Жозефина — дочь Чарльза Спенсера Чаплина и его четвёртой жены, Уны О`Нил. Она родилась в 1949 в США. Впервые появилась в кино в 3 года в фильме своего отца. В 18 лет снялась во второстепенной роли в картине Чаплина «Графиня из Гонконга».

Сыграла ещё по крайней мере в 15 кинокартинах и нескольких телефильмах и сериалах, а также снималась в юмористических передачах. Наибольшую известность принесла ей роль Май — жены–изменщицы купца Января в фильме итальянского режиссёра Пьера Паоло Пазолини «Кентерберийские рассказы».

Снималась также в картинах других знаменитых режиссёров, например, Карлоса Сауры и Клода Шаброль. Советские (значит, и российские) зрители знают также её роль Констанции Бонасье в пародийной версии «Трёх мушкетёров» — в фильме «Четыре мушкетёра Шарло» («Четыре мушкетёра» в советском прокате) и продолжении — «Четверо против кардинала». Не снималась с середины 1990-х. Заведовала конторой Чаплина в Париже.

Она трижды была замужем. Первый раз — за греческим бизнесменом —торговцем мехами. Затем — за Морисом Роне, французским актёром и режиссёром, умершим от рака в 1983, потом за французским археологом Жан-Клодом Жарденом до его смерти в 2013.

Каждому из мужей Жозефина Чаплин родила сыновей Чарли (родился в 1971), Жюльена (1980) и Артура (1986).