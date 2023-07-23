Кто был в курсе, что Бред Питт еще и продюсер?

Кто не знаю, Брэд Питт, один из самых известных голливудских актеров, еще также и продюсер. Он не только привлекает внимание публики своими актерскими способностями, но и готовится удивить нас новым проектом. Во время беседы с журналистами, Питт рассказал о своем предстоящем фильме, посвященном миру автогонок Формулы-1, под названием "Апогей". Картина обещает погрузить зрителей в мир высоких скоростей, драматических поворотов и эмоциональных переживаний.

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В фильме, Питт исполняет роль гонщика, чья карьера развивается в 1990-е годы. Сюжет охватывает ужасную аварию, после которой герой исчезает на некоторое время, но затем возвращается, чтобы сразиться в других дисциплинах автоспорта.

Однако, интерес актера привлекает не только собственная история героя, но и команда, занимающая низкие строчки турнирной таблицы. В этой команде он знакомится с молодым и талантливым гонщиком, видит его потенциал и возможные успехи.

Питт также отметил, что в фильме были использованы инновационные технологии, включая установку камер на автомобиль, чтобы передать зрителям непревзойденную скорость и перегрузки гонщиков во время заезда. Он подчеркнул, что такой уровень реализма ранее не показывали ни в одном фильме о гонках.

Некоторые эпизоды картины были сняты прямо во время Гран-при Формулы-1 на знаменитой трассе Сильверстоун в Великобритании.

Кстати, интересный факт: Бред Питт и Демсон Идрис, исполняющий роль молодого гонщика, принимали участие в гонках, впервые оказавшись за рулем гоночных болидов. Также в одном из эпизодов картины снимется бывший чемпион Великобритании по автогонкам Мартин Брандл.

По описанию, фильм похож на картину "Гонка" Рона Ховарда, 2013 года, где главную роль сыграли Крис Хэмсворт и Даниэль Брюль. Очень надеемся, что это только похожее описание. Очень ждём картину на экранах.