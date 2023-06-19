Он прощался со всеми еще в ноябре, но сейчас решил объяснить что к чему.

Еще в ноябре прошлого года актер заявил, что будет прощаться с актерской карьерой. Фанаты были уверены, что такое решение обусловлено тем, что у Криса наблюдается повышенный риск развития заболеваний. Только вот причина на самом же деле была абсолютно в другом.

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Он задумался о том, чтобы взять хотя бы продолжительный перерыв после того, как принял участие в съемках телевизионного проекта под названием Limitless. В одном из выпусков он узнал о том, что обладает высокой предрасположенностью к болезни Альцгеймера. Тогда-то Крис и осознал, что одним из главных страхов в его жизни является частичная или полная потеря памяти. Однако в большей степени на такое вот решение повлиял далеко не страх, а кое-что другое...

В тот период актер подумал о жизни и практически полностью изменил свои жизненные ориентиры. Он осознал, что недостаточно времени уделял своему любимому семейству.

"Я пожелал уйти, так как работаю не покладая рук уже больше десяти лет, а в это время продолжают расти мои родные дети, с которыми я мечтаю проводить гораздо больше времени", — заявил Крис.

Актер задумался над тем, как действительно быстро летит время. Именно поэтому он больше не будет обращать внимания на те проекты, которые, как сам думает, не имеют никаких перспектив.

"Мне важно, чтобы я более тщательно и серьезно выбирал те вещи, которыми буду увлечен", – добавил Хэмсворт.

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На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что у актера все просто прекрасно, да и чувствует он себя лучше, чем когда-либо.