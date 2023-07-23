Все перейдем на электронные удостоверения.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) опубликовало документ, в котором говорится о приравнивании цифровых водительских удостоверений к уже существующим пластиковым карточкам. На данный момент инициатива не принята законодательством и является лишь проектом. Подробнее о нем можно узнать на государственных законодательных ресурсах.

реклама

Чиновники уверены, что нововведение поможет как сотрудникам дорожно-патрульной службы, так и водителям транспортных средств, так как электронные водительские права будет предоставить быстрее и проще, чем искать документ на физическом носителе. Однако не стоит забывать, что водитель, помимо непосредственно водительского удостоверения, должен иметь еще массу документов для своего автомобиля, мотоцикла и так далее. По отношению к ним пока не применялось никаких законодательных инициатив. К примеру, в число таких документов входят регистрационные документы, справка об инвалидности, полис ОСАГО.

На сегодняшний день использование цифровой версии водительских прав проводится только в тестовом режиме. Сотрудник дорожно-патрульной службы вправе попросить водителя предъявить документ в физическом виде. При этом показать электронную версию водительского удостоверения можно через приложение «Госуслуги Авто» и VK.



