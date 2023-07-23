Всё благодаря российским студентам.

Студенты ИРНИТУ (Иркутская область, Российская Федерация) смогли создать БПЛА, который способен помогать пожарным. Беспилотник использует два и более двигателя и работает на основе искусственного интеллекта. На сегодняшний день разработка находится на этапе тестирования. Проект поддерживается Национальной технологической инициативой, некоммерческой организацией, учрежденной властями РФ.

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Беспилотник летит по маршруту, который предоставляется руководителями спасательной операции. Искусственный интеллект отличает костер (например, разведенный людьми во время похода) и металлические конструкции от действительно опасного огня. Аппарат собирает информацию о происходящем и передает ее в центральный штаб.

Авторы разработки заявляют, что беспилотник разработан с учетом российских природных условий и обладает высокими показателями по характеристикам: к примеру, прекрасной аэродинамикой, быстротой взлета и посадки, способностью передвигаться в условиях пересеченной местности, простотой сборки и производства, понятностью управления. Разработка будет претерпевать изменения, улучшения и доработки в дальнейшем, как сообщают разработчики.



