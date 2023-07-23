Свершилось. Теперь роботы будут нас лечить.

Официально опубликованное исследование компании Google предоставило информацию о том, что искусственный интеллект Med-PaLM смог успешно пройти квалификационный экзамен, предоставляющий ему право работать с людьми. Впрочем, человек, согласно статистике, все же опережает искусственный интеллект в медицине. По крайней мере пока...

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Med-PaLM – первая крупная разработка, которая способна работать с тоннами информации о медицине. Искусственный интеллект даже получил лицензию от властей Соединенных Штатов. Впервые бот был представлен в декабре 2022 года, и с тех пор он не останавливается в развитии, продолжая набирать обороты и анализировать уже имеющуюся информацию от специалистов.

Критерием, по которому оценивали искусственный интеллект, стал уровень оценки реальных студентов-врачей, проходивших практику по получаемой специальности. Студентам было необходимо набрать как минимум 60% правильных ответов. Чат-бот смог набрать 67,6% и пройти экзамен. Несколько позже специалисты отредактировали ИИ согласно государственным стандартам США. Тогда бот справился с 86,5% заданий.

Согласно заявлениям специалистов, несмотря на развитие искусственного интеллекта и его успешное совершенствование, он все еще далек от реальных медицинских задач и находится на уровне простых вопросов.



