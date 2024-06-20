Ученые Института промышленных наук Токийского университета опубликовали в Nature Communications 12 июня результаты исследования, которые могут совершить революцию в производстве титана высокой чистоты, используемого, в частности, для производства базовой рамы айфонов.

Титан – универсальный материал, устойчивый к химическому повреждению. В то же время, он прочен и легок. Из-за легкого веса, по сравнению с другими металлами, его, в частности, используют для производства базовой рамы современных айфонов, которую делают из титанового сплава, даже несмотря на то, что это повышает его стоимость.

В промышленности используется сверхчистый титан, т.е. содержащий минимальное количество кислорода. Но удаление кислорода требует огромных затрат энергии и других ресурсов, что сдерживало до сих пор широкое применение этого металла в промышленности. В отличие от других металлов, например, стали и алюминия.

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Японские исследователи разработали дешевый и простой способ получения титанового сплава с почти полным отсутствием кислорода.

Инновационная технология, разработанная учеными из Токийского университета, позволяет удалять кислород из титана, доведя его содержание в массе всего до 0,02 процента. Такой сверхчистый титан появляется в результате реакции расплавленного титана с металлическим иттрием и трифторидом иттрия (или аналогичным веществом).

Важно, что таким способом можно переработать даже титановый лом, содержащий большое количество кислорода. А прореагировавший иттрий можно переработать для дальнейшего использования. Но самое главное – способ этот очень простой и дешевый, что делает производство титана экономически выгодным.

Пока работа находится только на промежуточной стадии исследований. Дело в том, что в титановом сплаве остается иттрий до 1 процента по массе, что может сказываться на механических и химических свойствах титана. Стоит задача полностью убрать это загрязнение, над которой и работают сейчас японские исследователи.

Фото: Институт промышленных наук Токийского университета