Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
lazar-info
Создан новый тип голограмм – метаголограммы, что открывает новые возможности в области AR/VR
Ученые Чанчуньского института оптики, точной механики и физики, разработали новый тип голограмм - метаголораммы, которые могут проецировать несколько изображений высокой четкости без перекрестных помех.


По сравнению с обычными голограммами, метаголограммы более производительны и имеют значительно увеличенную информационную емкость. У них выше разрешение, шире полоса пропускания, углы обзора и в то же время, меньше размер. В зависимости от азимутального угла и состояния поляризации направленного падающего света метаголограмма может выборочно проецировать шесть независимых одноцветных изображений или два полноцветных.

реклама

Инновация заключается в том, что благодаря стратегии проектирования перевода k-пространства, несколько целевых изображений могут плавно переключаться между отображаемым и скрытым состоянием.

Метаголограмма использует метод геометрического фазового кодирования. Она состоит из миллионов поликремниевых наностолбиков субволнового масштаба, каждый из которых имеет размеры 100 нм. Однако несмотря на то, что размеры наностолбиков одинаковые, они обладают пространственно меняющимися углами вращения.

Для переключения проекции до шести уникальных изображений высокой четкости без перекрестных помех, метаголограмма использует такие свойства как поляризация и угол.

Используя комбинацию различных методов мультиплексирования, китайские исследователи создали также двухканальную и даже восемнадцатиканальную полноцветную метаголограмму.

##инновации ##виртуальная реальность ##голограмма ##дополненная реальность ##метаголограмма ##хранение данных ##шифрование изображений
+
Написать комментарий (0)
Солнечная энергия вскоре может использоваться для получения тепла для нужд промышленности
Сделан новый шаг в создании квантовых сетей
Ученые нашли способ снизить выбросы СО2 при работе котлов за счет его преобразования в метан
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Дальнобойные ракеты Р-37М истребителей ВКС РФ будут охотиться за украинским ДРЛО Saab 340
2
Morgan Stanley помог Илону Маску дольше скрывать факт покупки крупного пакета акций Twitter
+
Российский fpv-дрон настиг украинский безэкипажный катер-камикадзе и взорвал его
4
c 29 мая по 31 мая 2024 забанено более 500 000 аккаунтов Steam
+
НАСА подтверждает готовность к долгожданной миссии с экипажем
1
На БАМе сдали новые объекты на сложных участках магистрали
+
Обновлённый дрон-разведчик Supercam С350M передает видео сразу на средства поражения
+
Видеокарты RX 7000 оказались непригодны для игр с ультра настройками и трассировкой лучей в 2К
17
Ursa Major испытывает мощный гиперзвуковой ракетный двигатель с управляемой дроссельной заслонкой
+
В российскую армию отправили очередные 2 тысячи FPV-дронов "Гортензия 7"
2
GeForce RTX 5090 будет занимать всего два слота и окажется такой же небольшой, как GeForce RTX 4070
5
Рolitico: Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории РФ, но с большим нюансом
1
NYT: Джо Байден склоянется к разршению для Киева наносить удары вглубь России американским оружием
2
iPhone 16 Pro получит существенно увеличенный модуль камеры
+
MediaTek выпускает Dimensity 7300 и 7300X с поддержкой складных дисплеев
+
Nothing представила свой обновленный смартфон
+
NASA активизировало работу над плазменным двигателем для разгона космических аппаратов
1
Датамайнеры нашли следы предстоящего кроссовера Call of Duty и Fallout
+
В России наладили производство индукционных плит для нужд предприятий общепита
+
Современные погрузчики TLH 740 и WL 530 от Ростсельмаша впервые показали в Москве
+

Популярные статьи

Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
77
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
38
О блокировке аккаунтов Steam апрель-май 2024 - пруфы и доказательства
12
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
16
Обзор сериала Сёгун
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
5
ТОП-5 мониторов для киберспорта — рейтинг 2024 года
10
Влияние виртуализации и целостности памяти на FPS в PUBG
17
Почему Китай не будет резко девальвировать юань — мнение эксперта
1
Итоги State of Play 2024: Sony опять никого не впечатлила
1

Сейчас обсуждают

Вячеслав Крицков
06:40
Сапфир бесспорно один из наилучших, но куда делся msi , на мой взгляд 20 лет назад именно он был лучшим , и далеко не Асус...
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
Вячеслав Крицков
06:39
Сапфир бесспорно один из наилучших, но куда делся msi , на мой взгляд 20 лет назад именно он был лучшим , и далеко не Асус...
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
Windmark
06:22
12700к ещё норм тянет ?
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
Эдуард Кузнецов
06:00
Тоесть, по версии самсунг, нвидия вообще ничего не продает))
Спрос на ускоритель AMD MI300X AI оказался низким
Немрущий фраг
05:57
Маск просто: 1. Ни в чем не нуждается 2. Не пашет по 10 часов на других 3. А по выходным раком на даче не копает грядки чтоб сэкономить 4. У него нет ипотеки 5. Он не косит 10 соток триммером и не уби...
Российская противовоздушная оборона сбила 12 беспилотников ВСУ над территориями России
Windmark
05:52
Эх , с другом в 4ю часть очень долго рубили . Самая лучшая часть этой серии игр
Игра Dynasty Warriors: Origins выйдет в 2025 году
Евгений Карауш
05:46
Так на х670е уже сейчас такие частоты поддерживаются после обновления биоса но сами процессоры плохо с этим работают.
На замену чипсетам AMD B650E и B650 придут B850 и B840
tihonov.67
05:43
а точно ли слитки золотые ...
Индия вывезла из банков Великобритании более 100 тонн своего золота
Антон Беспалов
05:31
И давайте выкинем сотовые телефоны, компьютеры, микроволновки, и вернемся в каменный век, он был так прекрасен
Российские операторы связи жалуются на запрет размещения базовых станций вблизи жилых домов
tihonov.67
05:28
сгореть хотите, дятлы ...
NYT: Джо Байден склоянется к разршению для Киева наносить удары вглубь России американским оружием
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем