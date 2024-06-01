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Ученые нашли способ снизить выбросы СО2 при работе котлов за счет его преобразования в метан
Группа исследователей из Японии и Польши разработала метод использования реакторов распределительного типа для преобразования СО2, образуемого в небольших системах сжигания – таких, как котлы, в метан. Тем самым решается вопрос и снижения выброса парниковых газов, и получения полезного топлива

Небольшие котлы, которые используются во многих отраслях промышленности для целей отопления, выработки пара, производства электроэнергии, работают за счет сжигания ископаемого топлива. Они очень эффективны, но загрязняют окружающую среду.

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Группа ученых, под руководством профессора Микихиро Номура из Технологического института Сибаура в Японии (SIT) и профессора Гжегожа Бруса из Университета науки и технологий в Польше (AGH) оптимизировала мембранный реактор и создала мембранный реактор распределительного типа (DMR), который способен разделять газы.

Похожие реакторы уже используются в некоторых отраслях промышленности, но их еще не использовали для преобразования углекислого газа в метановое топливо. Особенно, в таких небольших системах, как котлы.

Конструкция реактора с распределенной подачей отличается оригинальностью. Так, в отличие от стандартных методов, которые направляют газы в одно место, DMR распределяет их по реактору, что предотвращает нагрев любого места. Приращение температуры снижается примерно на 300 градусов по сравнению с традиционным реактором.

Также было установлено, что наиболее эффективно реактор производит метан, когда концентрация СО2 в системе составляет примерно 15%. И именно столько углекислого газа выходит из котлов.

Кроме того, после ряда экспериментов, удалось свести к минимуму колебания температуры, что позволило снизить энергопотребление и обеспечить надежность производства метана.

В итоге эффективность работы реактора по преобразования углекислого газа в метановое топливо значительно возросла.

Результаты исследования были недавно опубликованы в Journal of CO2 Utilization.

##инновации ##выбросы углерода ##метановое топливо ##снижение парниковых газов ##сокращение со2 ##углекислый газ ##экология
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