Исследователи Швейцарского федерального технологического института (ETN Zurich) разработали тепловую ловушку, которая может, поглощая солнечный свет, выделять тепло температурой в 1000 градусов Цельсия. До сих пор другим ученым удавалось добиться не более 170 градусов

Фото: ETH Zurich / Эмилиано Казати. Основной деталью термоловушки является цилиндр из кварца. В экспериментах он достигал температуры 1050 градусов Цельсия и светился при таком нагреве.Результаты исследования были недавно опубликованы в журнале Device. Инновационная тепловая ловушка, созданная швейцарскими учеными, открывает перспективы для использования солнечной энергии в промышленных масштабах.

Так, применения температур, превышающих 1000 градусов Цельсия, требуют производство цемента, металлов, химической продукции. Чтобы добиться таких температур сегодня используются уголь и природный газ. Сжигание этих ископаемых источников загрязняет окружающую среду.

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Солнечная энергия сейчас активно используется для получения электроэнергии, но для получения тепла, особенно в промышленных масштабах, пока это слишком затратный процесс из-за больших теплопотерь.

Разработанная в Швейцарии тепловая ловушка способна поглощать концентрированный солнечный свет и выделять тепло температурой 1050 градусов Цельсия. И что особенно важно: она работает с минимальными тепловыми потерями, что делает эту технологию выгодной для промышленного производства, и использования ее для получения тепла вместо сжигания ископаемых источников в различных промышленных отраслях.

Предыдущие исследования других исследователей достигали максимальной температуры в 170 градусов Цельсия с такими же тепловыми ловушками.

Тепловая ловушка исследователей ETN Zurich состоит из кварцевого стержня, соединенного с керамическим поглотителем, который благодаря своим оптическим свойствам может эффективно поглощать солнечный свет и преобразовывать его в тепло, генерируя необходимую высокую температуру с минимальными тепловыми потерями.

Команда под руководством Эмилиано Казати, разработавшая эту технологию, продолжает исследования по оптимизации процесса, чтобы солнечную энергию можно было использовать не только для производства электроэнергии, но и тепла в промышленном производстве. Этот подход может помочь обеспечить промышленные предприятия высокими температурами и, тем самым, обеспечить экологичность производства.