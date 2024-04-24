Команда ученых Оксфордского университета и Массачусетского технологического института исследовала записи магнитного поля на образцах полосчатого железа в Гренландии и выяснила, что 3,7 млрд. лет назад оно было почти таким же, как и сейчас.

Результаты исследования были опубликованы 24 апреля 2024 года в Journal of Geophysical Research Solid Earth.

Магнитное поле очень важно для всего живого на Земле, потому что оно защищает нас от вредного космического излучения и заряженных частиц, испускаемых Солнцем (солнечного ветра). Но до сих пор не было получено точных данных о том, когда именно появилось магнитное поле той силы, какой оно обладает в наши дни.

реклама

В данном исследовании были проанализированы целые образцы горных железных пород, в отличие от предыдущих исследований, в которых использовались отдельные кристаллы, что обеспечивает более точную и надежную оценку силы магнитного поля в конкретный период времени.

Железные породы формируются только в соответствии с направлением магнитных полей планеты, благодаря чему и можно судить о магнитном поле в конкретный период развития Земли. Частицы железа действуют как крошечные магниты, которые могут фиксировать как силу, так и направление магнитного поля, когда процесс кристаллизации фиксирует их на месте.

Результаты исследования, по мнению ученых, могут дать новое понимание роли магнитного поля в формировании атмосферы Земли, какой мы сегодня ее знаем.

На фото: большое обнажение полосчатого железного образования богатого железом месторождения, из которого были извлечены древние сигналы магнитного поля.