Результаты недавнего исследования команды ученых из Университета Джорджии о снижении количества вируса с помощью различных чаев были опубликованы в журнале Food and Environmental Virology 10 января 2024 года

В первую очередь, ученых интересовало насколько чай эффективен по отношению к вирусу ковида.

Исследовалась концентрация вируса в слюне. Ведь прежде, чем опуститься в нижние дыхательные пути, вирусы, как известно, попадают в рот и глотку. И первой преградой для них всегда выступает слюна. Так вот, определенные чаи легко инактивируют вирус ковида в слюне.

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Были изучены 24 различных типа доступных по цене чаев. Пять из них, как выяснилось, значительно снижают содержание вируса в слюне. Это малина, имбирь, эвкалиптовая мята или мятная смесь, зеленый и черный чай. Испытания проводились в лаборатории в смоделированных условиях.

Один пакетик чая заваривали в течение 10 минут. Не было никаких добавок: ни сахара, ни молока. За 10 секунд все пять чаев снизили уровень вируса примерно на 96%. Наибольшую эффективность показал черный чай. Он сумел снизить уровень вируса в слюне на 99,9%.

Но тогда почему же болели даже те, кто пил чай? Предположу, что мало кто успевал инактивировать вирус до того, как он попадал в нижние дыхательные пути. В условиях эпидемии могло бы помочь частое полоскание чаем, что, как оказалось, тоже работает довольно эффективно.

В качестве полоскания чай заваривался в концентрации, в четыре раза превышающей концентрацию питьевого настоя. И в течение 10 секунд количество вируса в слюнеснижалось на 99,9%. Невероятный результат! В это даже трудно верится.

При этом американские ученые предупреждают, что чай не является заменой врачебной помощи, а может использоваться только как вспомогательное средство.