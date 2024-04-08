Ученые медицинского центра колумбийского университета в Ирвинге опубликовали в Scientific Reports 20 марта 2024 года результаты исследования губительного влияния дальнего УФ-излучения на вирусы, в том числе, ковида, без опасности для здоровья человека

В зависимости от длины волны, различают несколько видов УФ-излучений. Самое известное из них – бактерицидное. Бактерицидные ультрафиолетовые лампы используются для дезинфекции больничных помещений от бактерий и вирусов. Но включать их можно только при отсутствии человека, в пустых помещениях, поскольку такое излучение способно нанести ожоги коже и глазам человека.

Исследователи из Колумбии поставили перед собой цель непрерывной дезинфекции воздуха, а не только в отсутствии людей. В течение последних нескольких лет они разрабатывали лампы, излучающие дальний ультрафиолетовый свет (коротковолновый), который, в отличие от бактерицидного, не может навредить человеку – проникнуть в его кожу или глаза.

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И они их создали. Дальнее ультрафиолетовое излучение с длиной волны 222 нм поглощается первыми двумя слоями кожи и глаз, состоящими из мертвых клеток, которые являются барьером от проникновения внутрь человека различных опасных веществ, и потому такие УФ-лампы безопасны для здоровья людей.

Ученые и раньше предполагали, что дальний ультрафиолетовый свет может помочь в снижении концентрации вирусов в жилых помещениях. Однако команда из Колумбии доказала неожиданно высокий эффект такого облучения помещений. Свет дальнего УФ-излучения инактивировал 99,8% вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Это даже выше, чем когда используются современные системы вентиляции и очистки воздуха.

В настоящее время исследования продолжаются. Также лампы дальнего УФ-излучения были установлены в общественных местах Нью-Йорка, где проводится постоянный мониторинг количества переносимых по воздуху патогенов. И всегда результат один: почти полное уничтожение любых вирусов и бактерий.

Но появились и сомневающиеся. По мнению некоторых ученых, установка ламп дальнего УФ-излучения в общественных местах преждевременна. Конечно, тесты проводились, как на мышах, так и на людях, и, в целом, показали, что такое излучение безопасно для человека. Однако не проводились исследования по их долгосрочному влиянию на здоровье людей, особенно, на тех, у кого есть какие-то заболевания кожи или глаз.

Тем не менее, результаты исследований имеют большие перспективы в борьбе, в первую очередь, с вирусными инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.