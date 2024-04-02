Исследователи из Университета Хоккайдо предложили экологически чистую альтернативу традиционным пластикам, разработав метод получения из целлюлозы полностью перерабатываемых пластиков

Метод опубликован в журнале ACS Macro Letters.

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Целлюлоза, получаемая из растительного сырья (таких растительных отходов, как солома и опилки), преобразовывается в новый вид полимеров, который полностью перерабатывается. Органический пластик призван заменить искусственный, загрязняющий окружающую среду.

Целлюлоза – это длинноцепочечный полисахаридный полимер, достаточно нестабильный для того, чтобы преобразовать его в пластик. Ученые научились управлять реакцией его полимеризации, создавая более стабильные полисахаридные материалы, которые, в то же время, легко расщепляются и перерабатываются при создании определенных химических условий.

С помощью разработанных командой из Хокайдо химических процессов, добываемые из целлюлозы небольшие молекулы левоглюкозенон (LGO) и дигидролевоглюкозенон (цирен) преобразовываются во множество неприродных полисахаридных полимеров, что позволяет создавать большое число различных материалов.

В мире и раньше создавали пластики из растений, многие из них уже используются, например, для изготовления пластиковых пакетов. Но открытие японских исследователей расширяет сферу применения органических пластиков. Особенность нового биопластика в том, что получаемые полимерные пленки имеют высокую прозрачность, что открывает большие перспективы его использования в оптике, электронике и биомедицине.